Власти Великобритании призвали граждан отказаться от посещения пабов

Премьер Великобритании Борис Джонсон в специальном обращении к нации призвал граждан ограничить социальные контакты, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Джонсон призвал жителей страны работать из дома, а также отказаться от посещения пабов, клубов, театров и массовых мероприятий. В то же время каких-либо жестких запретов со стороны властей премьер не анонсировал.

Жители Великобритании, у которых кто-то из близких заболел с кашлем и температурой, должны будут обеспечить режим самоизоляции на две недели.

Великобритания входит в десятку стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Там были зафиксированы более 1500 случаев; 36 человек умерли.

Евросоюз, из которого Великобритания формально вышла в конце января, 16 марта объявил о планах закрытия границ для иностранцев. Жителей Великобритании ограничения не коснутся.

Великобритания, в отличие от других европейских стран, не закрывает границы, не отменяет занятия в школах и не вводит других жестких запретов в рамках борьбы с коронавирусом. Эксперты постоянно критикуют британское правительство за такую реакцию на пандемию.