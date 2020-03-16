Цена нефти Brent опустилась ниже 30 долларов

Цена нефти Brent упала ниже 30 долларов за баррель впервые с 2016 года, сообщает «Интерфакс».

Как свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне, в 16:31 по Москве стоимость майского фьючерса Brent опустилась до 29,63 доллара за баррель.

Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI на 16:31 по Москве составила 28,34 доллара за баррель.

Как сообщает Reuters, биржи в США открылись обвалом индекса S&P 500 на 8,1%, после чего последовал 15-минутный перерыв в торгах. После возобновления торгов S&P 500 упал почти на 10%, индекс Dow Jones — на 11,8%, Nasdaq — на 11,7%, отмечает The Bell.

Мировые цены на нефть обрушились после того, как 6 марта Россия и страны ОПЕК не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти. В результате все ограничения были отменены.

Вслед за ценами на нефть обрушился курс российского рубля. 6 марта доллар на Мосбирже торговался по 68 рублей, евро — по 80 рублей. К 13 марта курс доллара снизился до 73 рублей, евро — до 82 рублей.