Трамп предупредил о возможной рецессии в экономике США. Dow Jones обрушился на 13%
Источник: CNN
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Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за коронавируса в экономике страны может начаться рецессия.
Трамп также выразил мнение, что вспышка заболевания продлится до июля или августа или «может быть и дольше».
На фоне заявления президента биржевые индексы усилили начавшееся еще утром торгового дня падение. В итоге Dow Jones к моменту закрытия потерял 12,9%, Nasdaq — 12,3%, S&P 500 — 12%.
Падение Dow Jones в абсолютном выражении стало максимальным за всю историю. В процентном соотношении оно стало крупнейшим с «черного понедельника» 1987 года, когда индекс упал более чем на 22%.
12 марта крупнейшие индексы по итогам дня потеряли по 9-10%.