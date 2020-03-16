Трамп предупредил о возможной рецессии в экономике США. Dow Jones обрушился на 13%

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за коронавируса в экономике страны может начаться рецессия.

Трамп также выразил мнение, что вспышка заболевания продлится до июля или августа или «может быть и дольше».

На фоне заявления президента биржевые индексы усилили начавшееся еще утром торгового дня падение. В итоге Dow Jones к моменту закрытия потерял 12,9%, Nasdaq — 12,3%, S&P 500 — 12%.

Падение Dow Jones в абсолютном выражении стало максимальным за всю историю. В процентном соотношении оно стало крупнейшим с «черного понедельника» 1987 года, когда индекс упал более чем на 22%.

12 марта крупнейшие индексы по итогам дня потеряли по 9-10%.