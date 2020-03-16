КХЛ приостановила плей-офф Кубка Гагарина. До этого с розыгрыша уже снялись две команды

Континентальная хоккейная лига официально объявила о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина на одну неделю.

За время паузы лига намеревается согласовать с государственными органами новый формат проведения плей-офф с участием шести оставшихся российских клубов — СКА, ЦСКА, «Сибири», «Динамо», «Ак Барса» и «Салавата Юлаева».

Два других клуба КХЛ, участвовавшие во втором раунде плей-офф — казахстанский «Барыс» и финский «Йокерит» ранее объявили о том, что в одностороннем порядке снимаются с турнира.

Североамериканская НХЛ объявила о приостановке своего регулярного чемпионата 12 марта. В руководстве лиги рассчитывают, что он может быть возобновлен в середине мая.