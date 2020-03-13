В Москве в результате падения дерева на машину погиб человек

В результате падения дерева на машину в Москве погиб человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, дерево упало на автомобиль, внутри которого находился человек, у дома номер 20 на улице 1-я Мясниковская. Подробности происшествия уточняются.

Источник ТАСС, в свою очередь, сообщил, что дерево упало на двигавшийся автомобиль. «Водитель машины потерял сознание и врезался в припаркованный автомобиль, от полученных травм он погиб», — сказал собеседник агентства.

Ранее источники «Интерфакса» сообщили, что из-за сильного ветра в Москве ночью и утром в пятницу, 13 марта, упали около 50 деревьев, повреждения получили более десятка автомобилей. На юго-востоке Москвы, по словам собеседников агентства, пострадала женщина. Врачи диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга, она госпитализирована.

Управления МЧС по Москве и Московской области в четверг, 12 марта, распространили экстренные предупреждения о сильном ветре, порывы которого могут достигать 25 м/с. Для предупреждения МЧС, в частности, задействовало громкоговорители на автомобилях.