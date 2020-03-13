«Победа» приостановит полеты в Чехию и Словакию

Лоукостер «Победа» сообщил о приостановке полетов из Москвы в Братиславу и Карловы Вары из-за запрета правительств Словакии и Чехии летать в эти города.

На сайте авиакомпании сообщается, что рейсы в Братиславу отменены с 13 марта по 28 марта, в Карловы Вары — с 18 марта по 11 апреля.

Клиентам «Победы», находящимся в Братиславе и Карловых Варах, предложили вернуть деньги за купленные билеты в полном объеме или вернуться в Москву альтернативными рейсами «Победы» и «Аэрофлота».

Ранее «Победа» приостановила полеты в города Германии и Испании. Для тех, кто купил билеты из этих стран на 13-19 марта, организованы вывозные рейсы в Москву.

Многие авиакомпании, в том числе российский «Аэрофлот» и крупный европейский лоукостер Ryanair, приостановили полеты в страны, где широко распространена коронавирусная инфекция COVID-19.