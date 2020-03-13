Бывшего главу Банка Москвы Андрея Бородина заочно приговорили к 14 годам колонии. Он живет в Великобритании

Мещанский районный суд Москвы вынес заочные приговоры бывшим руководителям Банка Москвы, обвиняемым в хищении более 14,5 миллиарда рублей.

Как сообщает «Коммерсант», бывшему президенту банка Андрею Бородину за три эпизода растраты в особо крупном размере назначено в общей сложности 14 лет колонии общего режима и штраф в размере 2,5 миллиона долларов. Его заместитель Дмитрий Акулинин осужден на 12 лет лишения свободы и штраф в два миллиона рублей. Другие фигуранты дела — Алексей Сытников (семь лет колонии, 800 тысяч рублей штрафа), Дмитрий Строганов (шесть лет колонии и 500 тысяч рублей штрафа) и Борис Шемякин (шесть лет колонии и 500 тысяч рублей штрафа).

Все осужденные в настоящее время проживают за границей, Бородин, Акулинин и Шемякин — в Великобритании. По некоторым данным, бывший глава банка получил статус политического беженца.

Уголовное дело в отношении Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина возбудили в 2010 году. Их обвинили в растрате средств бюджета Москвы путем выдачи заведомо невозвратного кредита ЗАО «Премьер Эстейт» на сумму более 12,5 миллиарда рублей. Гендиректор «Премьер Эстейт» Светлана Тимонина была осуждена по этому делу на пять лет тюрьмы, впоследствии срок заключения сократили до двух лет.