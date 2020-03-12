Всероссийскую федерацию легкой атлетики оштрафовали на 10 миллионов долларов за нарушение антидопинговых правил

Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) оштрафовали на 10 миллионов долларов за нарушение антидопинговых правил, сообщает Международная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics).

Совет ассоциации ограничил десятью число нейтральных спортсменов, которых допустят до Олимпиады в Токио и международных соревнований в мире и Европе.

Ограничений на число спортсменов, которые могут участвовать в международных однодневных соревнованиях, не предусмотрено, но их введут, если первую половину штрафа ВФЛА не выплатит до 1 июля 2020-го, уточняет «Коммерсант».

Вторую половину ассоциация может платить в течение двух лет, в случае повторного нарушения антидопинговых правил их придется заплатить немедленно.

World Athletics требовала от ВФЛА объяснений по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, который пропустил допинг-тест на основании поддельной медицинской справки. Как напоминает ТАСС, в марте президент ВФЛА Евгений Юрченко признал обвинения, связанные с действиями предыдущего руководства ассоциации по делу Лысенко. Предшественник Юрченко на посту главы ВФЛА Владимир Шляхтин ушел в отставку в ноябре 2019-го.

В конце января 2020-го дисциплинарный Athletics Integrity Unit рекомендовала исключить ВФЛА из Международной федерации легкой атлетики и предложила запретить российским спортсменам выступать на крупнейших соревнованиях даже в нейтральном статусе. Восстановлением статуса ВФЛА будет заниматься рабочая группа Олимпийского комитета России, пишет «Коммерсант».

Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала ВФЛА в 2015 году из-за допинговых нарушений. Российские легкоатлеты пропустили Олимпийские Игры в Рио-де-Жанейро. Новые подозрения о нарушениях Россией допинговых правил появились осенью 2019-го.