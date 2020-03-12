Организаторы сбора подписей против поправок в Конституцию сообщили о блокировке сайта

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ресурс net2020.ru, где собирают подписи против изменения Конституции, сообщила в фейсбуке правозащитник Марина Литвинович.

Как следует из данных реестра, решение о блокировке принял Таганский районный суд Москвы. Изданию «МБХ медиа» в суде сказали, что «дело еще не рассмотрено, по нему только назначена беседа».

В карточке дела указано, что беседа назначена на 26 марта, заявление от Роскомнадзора суд принял 11 марта.

Обновлено. Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу в качестве обеспечительной меры по иску о защите персональных данных, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. Нарушение правил сбора данных обнаружили после жалобы пользователя.

«Мы только что об этом (о блокировке — прим. „Медузы“) узнали, претензии нам пока не понятны. Кампанию это не остановит. Такая реакция говорит о том, что кампания на верном пути. Даже такой небольшой сайт начинает вызывать проблемы. Мы будем переносить, сделаем зеркала», — сказал «МБХ медиа» координатор проекта Андрей Пивоваров.

Из информации в реестре следует, что сайт подлежит блокировке из-за нарушения закона о персональных данных.

На момент публикации новости ресурс net2020.ru был доступен, в частности, для абонентов «Ростелекома», а также пользователей мобильного интернета МТС и «Билайна». К 14:00 мск 12 марта на сайте собрали 50,5 тысячи подписей.

Госдума приняла поправки в Конституцию, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, 11 марта, в тот же день их одобрил Совет Федерации, с 12 марта поправки обсуждают в региональных парламентах. На 22 апреля назначено общероссийское голосование.

10 марта перед вторым чтением депутат от ЕР Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки, Госдума с поправкой согласилась. Это позволит Владимиру Путину участвовать в президентских выборах 2024 года.