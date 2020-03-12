Московский суд оштрафовал BBC World News на 11 тысяч рублей

Мировой судья по Никулинскому району Москвы оштрафовал телеканал BBC World News и его главного редактора Екатерину Якушенко за нарушения, выявленные Роскомнадзором.

Обновлено. Главного редактора телеканала также оштрафовали на пять тысяч рублей за отсутствие маркировки «вредной для детей информации» в повторах телепрограмм, передает «Интерфакс».

Как сообщает RNS, журналистов признали виновными в нарушении статьи 13.23 КоАП РФ («Нарушение порядка представления обязательного экземпляра документов, письменных уведомлений, уставов и договоров»).

Для учредителя телеканала, ООО «Бритиш Телевижн», штраф составил 10 тысяч рублей, для Якушенко — одну тысячу рублей.

Журналисты согласились со своей виной в правонарушении.

Роскомнадзор проверял BBC World News и интернет-издания «Би-би-си» после того, как британский регулятор Ofcom нашел нарушения в работе RT и оштрафовал телеканал на 200 тысяч фунтов стерлингов.