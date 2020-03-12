Курс евро на Московской бирже превысил 83 рубля

Российская валюта продолжила дешеветь к доллару и евро в первые минуты торгов на Московской бирже в четверг, 12 марта.

Так, евро, по состоянию на 10:17 мск, стоил 83,4 рубля. По сравнению с закрытием предыдущей сессии единая европейская валюта подорожала на 1,24 рубля. Курс доллара вырос за первые 17 минут работы биржи на 85 копеек, до 73,8 рубля.

Снижение курса российской валюты продолжается уже несколько дней. Чтобы смягчить падение рубля ЦБ России 10 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,61 миллиарда рублей.

Курс российского рубля падает на фоне снижения мировых цен на нефть. Так на бирже ICE в Лондоне утром 12 марта баррель нефти Brent стоил 33,87 доллара, подешевев более чем на 5% по сравнению с предыдущим днем. Нефть WTI торговалась по 31,32 доллара за баррель (-5,3%).

Биржевые аналитики, в числе прочего, связывают падение цен на нефть и снижение котировок акций крупнейших мировых биржах с распространением коронавируса, которое ВОЗ вечером 11 марта объявила пандемией.