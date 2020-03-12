Фондовые индексы США на открытии рухнули на 7%. Торги останавливали на 15 минут

Основные американские биржевые индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq через несколько минут после открытия торгов 12 марта рухнули более чем на 7% каждый.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 1696 пунктов до 21856 пунктов (−7,20%), S&P 500 — на 192 пункта до 2549 пунктов (−7,02%), Nasdaq — на 558 пунктов до 7393 пунктов (−7,03%).

Как сообщает Reuters, после падения индексов торги автоматически остановили на 15 минут. Это произошло второй раз за неделю. После возобновления торгов падение продолжилось, так Dow Jones опускался более чем на 8%.

Биржевые индексы упали на фоне решения президента США Дональда Трампа запретить въезд в США из стран Шенгенской зоны и продолжающегося распространения коронавирусной инфекции COVID-19.