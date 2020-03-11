TCS Group Олега Тинькова проведет обратный выкуп своих ценных бумаг на 10 миллионов долларов

TCS Group Holding, которая объединяет активы бизнесмена Олега Тинькова, проведет обратный выкуп части своих ценных бумаг с Лондонской фондовой биржи.

До конца марта компания выкупит с биржи до 650 000 и потратит на это до 10 миллионов долларов. Цена выкупа составит 15,3 доллара за расписку. Сейчас ценные бумаги TCS Group Holding торгуются на Лондонской фондовой бирже по 16,13 доллара.

Власти США объявили, что подозревают основного акционера TCS Group Олега Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов от налоговых органов. Суд по этому делу идет в Лондоне. Тиньков находится там под подпиской о невыезде, США добиваются его экстрадиции.

На прошлой неделе Тиньков признался, что болен лейкозом. На фоне новостей о претензиях к бизнесмену и о его болезни TCS Group потеряла примерно четверть стоимости.

11 марта компания отчиталась о росте прибыли в 2019 году на 33% (до 36 миллиардов рублей) и возобновлении выплаты дивидендов, которые были заморожены со второго квартала 2019 года. Ценные бумаги TCS Group выросли на бирже примерно на 10%. Сейчас ее капитализация составляет 3,3 миллиарда долларов.