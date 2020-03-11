Материнский капитал будут оформлять автоматически

С 15 апреля сертификат на материнский капитал в России будут оформлять автоматически.

Оформление материнского капитала, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, станет «первой социальной государственной услугой, которая предоставляется гражданину автоматически, без его участия».

Минтруда так описывает процедуру получения материнского капитала. После рождения ребенка в Пенсионный фонд будут поступать сведения из Единого реестра записей актов гражданского состояния, в которых уже содержатся все необходимые сведения о ребенке и его родителях. Пенсионный фонд проверит, есть ли какие-либо ограничения, препятствующие выдаче сертификата на материнский капитал, и если таких препятствий нет, то сертификат будет оформлен.

Об оформлении сертификата родителей уведомят в личном кабинете портал «Госуслуги» (если претендующие на материнский капитал там зарегистрированы), а также через контактный номер, который указан на этом портале.

Личное заявление на получение материнского капитала придется подавать в том случае, если у родителей нет регистрации на «Госуслугах» или сведений о ребенке нет в Едином реестре ЗАГС

С 1 января 2020 года материнский капитал в размере 466 тысяч 617 рублей выдается при рождении первого ребенка. Сумма материнского капитала при рождении второго ребенка в 2020 году — 616 тысяч 617 рублей. Выплата материнского капитала за первого ребенка была предложена Владимиром Путиным в числе других инициатив в социальной сфере в январе в ходе послания Федеральному Собранию.