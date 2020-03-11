Курс евро на Московской бирже превысил 81 рубль

На торгах на Московской бирже утром 11 марта доллар и евро продолжили дорожать к рублю.

Так, евро по состоянию на 10:30 мск, стоил 81,2 рубля — на 70 копеек больше, чем на момент закрытия предыдущей торговой сессии.

Доллар подорожал к российской валюте на 25 копеек, до 71,65 рубля.

Индекс РТС в первые минуты торгов вырос на 1,66%, индекс Мосбиржи — на 1,25%.

Курс российской валюты снижается несколько дней подряд, основной причиной этого биржевые аналитики считают падение мировых цен на нефть. По состоянию на утро 11 марта нефть сорта Brent на бирже ICE в Лондоне торговалась по 36,7 доллара за барель, подешевев на 1,2% по сравнению с закрытием предыдущей сессии, сорт WTI стоил 33,87 доллара за баррель (-1,6%).

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