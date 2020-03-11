Генпрокуратура признала «нежелательной организацией» Европейский фонд за демократию
Генпрокуратура признала «нежелательной организацией» Европейский фонд за демократию (European Endowment for Democracy, ЕФД), сообщается на сайте ведомства.
«Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», — сказано в сообщении.
О какой именно деятельности идет речь, не уточняется.
ЕФД зарегистрирован в Бельгии. В России фонд не работает, но РФ есть в списке стран, проектам из которых ЕФД может давать гранты «в зависимости от потребностей, доступных средств и политических приоритетов».
В сообщении об отчете фонда за 2015 год упоминается, что организация поддержала активистов из России, но каких именно, не уточняется.
ЕФД создали в 2013 году Европейский союз и государства-члены ЕС «в качестве автономного международного целевого фонда для содействия развитию демократии», сказано на сайте организации. ЕФД действует в 20 странах, в том числе на Украине, в Белоруссии и в Молдавии.
На сайте Минюста по данным на 11 марта 2020 года в списке «нежелательных» 19 организаций. Им запрещено действовать на территории России, для граждан РФ за сотрудничество с ними предусмотрена уголовная и административная ответственность.