Генпрокуратура признала «нежелательной организацией» Европейский фонд за демократию (European Endowment for Democracy, ЕФД), сообщается на сайте ведомства.

«Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», — сказано в сообщении.

О какой именно деятельности идет речь, не уточняется.

ЕФД зарегистрирован в Бельгии. В России фонд не работает, но РФ есть в списке стран, проектам из которых ЕФД может давать гранты «в зависимости от потребностей, доступных средств и политических приоритетов».

В сообщении об отчете фонда за 2015 год упоминается, что организация поддержала активистов из России, но каких именно, не уточняется.

ЕФД создали в 2013 году Европейский союз и государства-члены ЕС «в качестве автономного международного целевого фонда для содействия развитию демократии», сказано на сайте организации. ЕФД действует в 20 странах, в том числе на Украине, в Белоруссии и в Молдавии.

На сайте Минюста по данным на 11 марта 2020 года в списке «нежелательных» 19 организаций. Им запрещено действовать на территории России, для граждан РФ за сотрудничество с ними предусмотрена уголовная и административная ответственность.