Джо Байден выиграл праймериз демократов во второй «супервторник»

Бывший вице-президент США Джо Байден по итогам «супервторника» — праймериз по выдвижению делегатов Демократической партии — побеждает в четырех из шести штатов. Об этом сообщает The New York Times.

Байден, по предварительным данным, победил в том числе в Мичигане, где разыгрывалось самое большое число голосов делегатов — 125. По итогам подсчета 86% бюллетеней Байден набирает 52 голоса, его соперник Берни Сандерс — 35.

В штате Вашингтон на момент выхода новости подсчитали 69% голосов. Предварительно, Сандерс лидирует с 32,7%, Байден набирает 32,5%.

В общей сложности Байдена по предварительным итогам поддерживают 153 делегата, Сандерса — 89.

Первый «супервторник» прошел 3 марта в 14 штатах, Байден выиграл в большинстве из них.

На праймериз республиканцев 10 марта в пяти штатах победил действующий президент США Дональд Трамп. Выборы главы государства пройдут в США в ноябре.