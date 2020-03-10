Условия продажи доли ЦБ в Сбербанке изменили. Регулятор получит на 200 миллиардов рублей меньше

ЦБ и правительство скорректировали условия сделки по продаже , передает «Интерфакс».

Так, ЦБ получит от продажи пакета акций государству не 700 миллиардов рублей, как предполагалось изначально, а 300 миллиардов, сказал на заседании думского комитета по бюджету замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

Соответствующую поправку внесут в законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка. Она также предполагает, по словам Колычева, «дополнительную компоненту» 200 миллиардов рублей, которые компенсируют убытки ЦБ от продажи санируемых банков.

Другой поправкой в проект закона оговаривается, что устанавливается по котировкам за месяц перед сделкой, а не за полгода, как предполагалось изначально.

«Вот шестимесячная, средняя по шести месяцам. Почему такая цена? Мы полагаем, что вот сейчас вот сидели, и позиция, о том, что в данном случае цену надо устанавливать исходя из срока в пределах не более одного месяца до сделки», — приводит «Интерфакс» слова главы бюджетного комитета Андрея Макарова.

Также бюджетный комитет согласился с поправкой, по которой оферту для миноритариев Сбербанка заменят акционерным соглашением: «[Возник вопрос,] кто является собственником того пакета, который сейчас передается от одного юридического лица к другому юридическому лицу. Ведь и в том, и в другом случае этим собственником является государство. Здесь очевидно, что право собственности не меняется, [право] выкупа не возникает» (цитата по «Интерфаксу»).

Акции Сбербанка на Московской бирже к 17:20 мск дешевели на 6% до 206 рублей за штуку. Бумаги госбанка 10 марта падали вместе с российским рынком, к полудню они обвалились на 13%.

О продаже доли ЦБ в Сбербанке официально сообщили в феврале. Сделку оценивали в 2,55 триллиона рублей. Правительство потратит на выкуп акций средства ФНБ, превышающие порог 7% ВВП.

Большинство этих средств вернутся в бюджет: ЦБ в 2020–2023 годах перечислит 1,25 триллиона рублей и передаст долговые требования к Сбербанку и ВЭБу на полтриллиона рублей, напоминает РБК.

О продаже доли ЦБ в Сбербанке Государство покупает у государства долю государства в государственном Сбербанке. Чего-чего? 🤔 Относительно короткий разбор