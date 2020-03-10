Лингвисты ФСБ не нашли признаков терроризма в телефонных разговорах фигурантов дела «Сети»

Лингвистическая экспертиза УФСБ по Самарской области не нашла признаков терроризма в телефонных разговорах фигурантов . Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на материалы, предоставленные защитой.

Скан экспертизы также публикует Baza.

«С позиции лингвистической квалификации высказываний в материалах не содержится высказываний об участии в террористическом сообществе и выполнении руководящих функций», — приводит «МБХ медиа» слова эксперта Комлевой из документа.

Как уточняет «МБХ медиа», экспертизу суд изучал 9 октября, и, как утверждают адвокаты, проигнорировал ее. Выводы экспертов «никак не повлияли на приговор».