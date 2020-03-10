Число заболевших коклюшем в России за год выросло на 40%

Число заболевших коклюшем в России в 2019 году составило 14 406 человек. Это почти на 40% больше, чем в 2018 году (10 421 заболевших), сообщает РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В январе 2020 года коклюшем заболели 1758 жителей России. 89% из них — дети до 14 лет.

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико рассказал РБК, что более половины всех случаев коклюша в России регистрируется у детей в возрасте от трех до 14 лет.

По мнению Брико, всплеск заболевания связан с тем, что родители либо отказываются от вакцинации детей, либо делают прививки несвоевременно. «Выявлено, что на первом году жизни своевременно вакцинированы в 2014–2016 годах менее 50% детей», — заявил академик.

Коклюш — бактериальная инфекция, которая сопровождается приступообразным кашлем. Надежным средством профилактики коклюша является вакцина.

В России от коклюша прививают в возрасте трех месяцев, четырех с половиной месяцев и полугода. Ревакцинация предусмотрена в полтора года и шесть-семь лет.