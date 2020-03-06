Региональных онкологов из-за частых ошибок обяжут перепроверять в Москве поставленные детям диагнозы

Минздрав поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) имени Дмитрия Рогачева разработать регламент обязательной перепроверки биоматериала детей с онкологическими заболеваниями, пишет РБК.

В данный момент, рассказал изданию президент НМИЦ Александр Румянцев, при пересмотре материала, полученного из регионов, ошибочной оказывается примерно треть диагнозов, которые влекут за собой неправильное лечение.

Сейчас «второе мнение», пишет РБК, не является обязательным. Регионы и сегодня могут отправлять в центр биоматериал, «но вся логистика и процедура оплачивается либо родителями детей, либо нашими совместными усилиями с региональными организациями ОМС», пояснил замдиректора НМИЦ Алексей Масчан.

В НИМЦ, добавил он, настаивают на том, чтобы на перепроверку диагнозов было заложено прямое финансирование.

Также по итогам совещания в Минздраве, в котором участвовали представители НМИЦ, было принято решение ввести сертификацию региональных лабораторий, что должно повысить точность диагнозов, а также перепроверить десять препаратов. Речь, в частности, идет о препаратах российского производства, которые, по словам представителей НМИЦ, обладают низкой активностью или часто вызывают осложнения.