Минюст США заподозрил главу департамента сетевой безопасности компании Group-IB в причастности к взлому Formspring

Власти США подозревают главу департамента сетевой безопасности компании Group-IB Никиту Кислицина в заговоре с целью продажи украденных данных. Соответствующий обвинительный акт от 2014 года Минюст США обнародовал 2 марта, сообщает издание Cyberscoop.

По данным Минюста США, в 2012 году сообщник Кислицина похитил базу данных пользователей Formspring, включая пароли от аккаунтов, после чего Кислицин попытался продать ее другому хакеру за 5500 долларов.

Эпизод, связанный с Кислициным, относится к делу против российского хакера Евгения Никулина, которого власти США обвиняют в причастности к взлому Formspring, LinkedIn и Dropbox. Суд над Никулиным, который был задержан в Чехии в 2016 году и экстрадирован в Соединенные Штаты, начнется 9 марта.

Group-IB в своем официальном заявлении подчеркнула, что в 2012 году Кислицин еще не имел отношения к компании, при этом отметив, что в любом случае будет поддерживать своего сотрудника. В Group-IB также отметили, что в опубликованных на данный момент материалах дела не содержится прямых доказательств и что ни компания, ни Кислицин не получали от властей США каких-либо повесток в связи с делом.

Group-IB — одна из ведущих российских компаний, занимающихся предотвращением кибератак.

Никита Кислицин до работы в Group-IB на протяжении шести лет был главным редактором журнала «Хакер» — специализированного издания, посвященного программированию и вопросам информационной безопасности.