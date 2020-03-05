Пацифист, которого убеждали в способности российской армии «раком поставить весь мир», пожаловался в КС на закон об альтернативной службе

Пацифист Игорь Суворов подал в Конституционный суд (КС) жалобу на закон об альтернативной военной службе. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на его адвоката Сергея Голубка.

В 2016 году призывная комиссия города Кропоткина (Краснодарский край) признала за Суворовым право на альтернативную службу из-за его пацифистских убеждений. Но он не прошел медкомиссию и не получил повестки на заседание призывной комиссии, где ему должны были назначить место альтернативной службы. В результате военный комиссар подписал документ о призыве Суворова в армию.

Суворов отказался служить. Против него возбудили уголовное дело об уклонении от призыва, в 2018 году молодого человека оштрафовали на 20 тысяч рублей. Суворов стал первым призывником, которого военкомат и суд сочли уклонистом, отменив предоставленное ранее право на альтернативную службу. Суворов обжаловал это решение в вышестоящих инстанциях вплоть до Верховного суда, но безрезультатно.

В своей жалобе в КС Суворов оспаривает один из пунктов закона об альтернативной службе — о том, что призывник, который не явился на заседание призывной комиссии без уважительных причин, автоматически подлежит приему в армию. По мнению заявителя, это должна решать призывная комиссия, которая «состоит не только из военных, которые заинтересованы в призыве на военную службу».

В 2018 году СМИ обнародовали стенограмму судебного заседания, на котором Игоря Суворова признали виновным в уклонении от призыва. Судья Юрий Ермаков хвалил российскую армию, которая «способна раком поставить весь мир» и предупреждал подсудимого, что, если он не сумеет себя защитить, «завтра будет дерьмо выгребать за американцами, за НАТО, за Китаем».

Защита Суворова посчитала поведение судьи признаком его предвзятости и использовала его высказывания при подаче жалобы в ЕСПЧ осенью 2018 года.