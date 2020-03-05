Обвиняемому в угрозах судье по делу Константина Котова назначили 270 тысяч рублей штрафа
Мещанский районный суд Москвы назначил жителю Воронежа Михаилу Квасову штраф 270 тысяч рублей по делу об угрозах судье Станиславу Минину, сообщает «Медиазона».
Судья Минин приговорил московского активиста Константина Котова к четырем годам колонии.
По данным гособвинения, Квасов оставил комментарий под постом с фотографией Минина и и информацией о приговоре Котову: «Я призываю выходить на митинги. Меня пусть посадят, а я выйду и прирежу этого судью».
Обвинение просило для Квасова 300 тысяч рублей штрафа. Квасов вину отрицает.
Квасова задержали в декабре 2019 года. В ноябре того же года троих человек задержали по обвинению в угрозах судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко, который приговорил актера Павла Устинова к трем с половиной годам лишения свободы по «московскому делу». Двое получили штрафы 160 тысяч рублей и 110 тысяч рублей, третье дело закрыли.