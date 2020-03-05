Курс евро впервые за год превысил 75 рублей
Источник: Московская биржа
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Курс евро на внебиржевых торгах на Московской бирже вечером 5 марта превысил 75 рублей впервые с марта 2019 года. На максимуме стоимость одного евро достигала 75,94 рубля.
Курс доллара в ходе торгов достигал отметки 67,79 рубля.
Курс рубля снижается по отношению к евро и доллару на протяжении последних двух недель. Это происходит на фоне развития эпидемии коронавируса и вызванного ей снижения цен на нефть и падения интереса инвесторов к активам развивающихся рынков.