Курс евро впервые за год превысил 75 рублей

Курс евро на внебиржевых торгах на Московской бирже вечером 5 марта превысил 75 рублей впервые с марта 2019 года. На максимуме стоимость одного евро достигала 75,94 рубля.

Курс доллара в ходе торгов достигал отметки 67,79 рубля.

Курс рубля снижается по отношению к евро и доллару на протяжении последних двух недель. Это происходит на фоне развития эпидемии коронавируса и вызванного ей снижения цен на нефть и падения интереса инвесторов к активам развивающихся рынков.