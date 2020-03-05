«Когалымавиа» потребовала от властей Египта 200 миллионов долларов за крушение A321 на Синайском полуострове

Обанкротившаяся компания «Когалымавиа», чей самолет 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом, требует от властей Египта около 200 миллионов долларов.

Подробности иска рассказала РБК Оксана Головина, представляющая интересы «Когалымавиа», а также турецкого туристического холдинга Prince Group, который также подал иск к властям Египта из-за катастрофы A321.

Иск подан в Постоянный арбитражный суд при комиссии ООН по праву международной торговли в Гааге. Компании требуют компенсировать как прямой ущерб вследствие крушения самолета, так и потерю инвестиций в экономику Египта, пояснила Головина.

Истцы, в частности, считают, что власти знали, что система безопасности в аэропортах страны не соответствует международным стандартам. При этом, указала Головина, Египет не взял на себя ответственность «за преступную халатность» и не выплатил компенсации ни пострадавшим компаниям, ни родственникам погибших.

Завершить судебные разбирательства компании планируют к концу 2020 года. В случае положительного исхода дела они готовы выплатить часть полученной компенсации семьям погибших пассажиров, сказала Головина.

В начале марта стало известно, что Апелляционный суд Каира отказался рассматривать иски семей граждан России, погибших при крушении A321 на Синайском полуострове. Суд, как писал «Коммерсант», сослался на то, что не установлены личности погибших и их родственные отношения с истцами. Египет, указывало издание, так официально и не признал произошедшее терактом.

«Когалымавиа» специализировалась на полетах на курорты Египта и Турции. После крушения A321 на Синайском полуострове российские власти ввели запрет на авиасообщение с Египтом. С 2018 года возобновились регулярные рейсы между Каиром и Москвой. Чартерные рейсы из России на курорты Египта, по состоянию на март 2020 года, оставались под запретом.

После крушения самолета в Египте «Когалымавиа» резко сократила полетную программу, а в 2018 году была признана банкротом.