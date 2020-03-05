Бывший министр Михаил Абызов оказался инвестором блокчейн-платформы Павла Дурова

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, арестованный по , вложился в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON). Это следует из документов Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США по делу против Telegram, пишет CoinDesk.

Сколько именно инвестировал Абызов, не сказано. Также SEC сообщила, что инвесторами TON были миллиардеры Роман Абрамович и Михаил Гуцериев, которые вложили в проект 10 миллионов долларов и 15 миллионов долларов соответственно.

Об инвестициях Абрамовича «Ведомости» писали в 2018 году, не указывая сумму. Источник газеты говорил о 300 миллионах долларов.

SEC в октябре 2019 года добилась временного запрета на выпуск и распространение криптовалюты Gram, которую Дуров планирует запускать вместе с TON. Регулятор настаивает, что Telegram продавал токены как ценные бумаги, не зарегистрированные в соответствии с законодательством США. Из-за претензий SEC запуск Gram отложили на полгода или год. Telegram утверждает, что токены — товар, а не ценная бумага.