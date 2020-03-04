Znak.com: единороссов из Госдумы собирают на митинг в поддержку поправок в Конституцию

Депутатов Госдумы от «Единой России» собирают на митинг в поддержку поправок в Конституцию, который запланирован в Москве на 15 марта. Об этом со ссылкой на источники сообщает Znak.com.

По информации издания, парламентарии должны подтвердить свое участие до 6 марта.

«Депутаты должны не только сами сказать, участвуют или нет, но и привести на митинг своих помощников», — сказал один из собеседников Znak.

Госдума должна рассмотреть законопроект о поправках в Конституцию, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным, во втором чтении 10 марта. Третье чтение, по данным «Коммерсанта», пройдет 11 марта, а региональные парламенты намерены утвердить поправки 12 марта.

В таком случае Совет Федерации утвердит решение регионов 14 марта, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. Из Совфеда документ отправится в Конституционный суд. Поправки вступят в силу, если их одобрят на общероссийском голосовании 22 апреля.