Сотрудники ФБК подали в Европейский суд по правам человека жалобы на обыски

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на обыски, которые прошли у них в 2019 году в рамках об отмывании средств.

Пока, рассказала «Ведомостям» адвокат международной «Агоры» Ирина Хрунова, в ЕСПЧ направлено 30 жалоб. Всего, по ее словам, ожидается, что таких заявлений будет около 100.

Во всех случаях, рассказала Хрунова, речь идет о нарушении права на уважение частной жизни (статья 8 Европейской конвенции по правам человека), а также права на свободу слова и свободу собраний. Обыски, считают заявители, были политически мотивированными, а судебный контроль — формальным.

3 марта Алексей Навальный и его соратник Иван Жданов сообщили, что их семьям заблокировали банковские счета. Сумма блокировки — «минус 75 миллионов рублей» — «безошибочно указывает на дело ФБК», написал Навальный. Адвокат Ирина Хрунова сообщила «Ведомостям», что эти блокировки также планируется обжаловать в ЕСПЧ.

ЕСПЧ ранее признал политически мотивированными административные задержания и аресты Навального в 2012–2014 годах. В частности, в апреле 2019 года ЕСПЧ присудил Навальному 22 тысячи евро.