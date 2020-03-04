Минкультуры РФ выдало прокатное удостоверение фильму Сергея Лозницы о похоронах Сталина

Фильм режиссера Сергея Лозницы «Прощание со Сталиным» получил российское прокатное удостоверение, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минкультуры РФ. Премьера намечена на 5 марта 2020 года.

Ранее представитель компании-прокатчика «Престиж Кино» Валерий Мелешков сообщал, что прокатное удостоверение пока не получено, хотя до намеченной премьеры фильма остается несколько дней. Из-за этого, по словам Мелешкова, пришлось отменить предпремьерные показы.

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы о похоронах Сталина впервые был показан в сентябре 2019 года на Венецианском кинофестивале, затем его показывали в рамках фестиваля документального кино «Артдокфест». Тогда лента, целиком собранная из архивных материалов, носила название «Государственные похороны».