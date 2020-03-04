МГУ отчитался о лучшем результате в предметном рейтинге университетов мира

МГУ попал в топ-100 лучших вузов мира по четырем из пяти предметных областей и 13 отдельным предметам и направлениям по версии агентства .

Как отметили в МГУ, это лучший показатель вуза в предметном рейтинге за всю историю, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

В топ-50 МГУ попал по предметам «Лингвистика» (24 место), «Физика и астрономия» (33 место), «Современные языки» (34 место), «Математика» (43 место), «Управление гостиничным бизнесом» (45 место).

В первой сотне рейтинга МГУ фигурирует по направлениям подготовки «Биология», «Информатика и информационные технологии», «История», «Археология», «Философия», «Инженерные и космические технологии», «Химия», «Юриспруденция».

Предметный рейтинг Quacquarelli Symonds оценивает более 1369 вузов со всего мира по 48 предметам, объединенным в пять предметных областей на основе четырех показателей: академическая репутация и авторитет учебного заведения в мире, репутация среди работодателей, цитируемость научных статей и индекс Хирша, оценивающий продуктивность и эффективность сотрудников вузов, поясняет ТАСС.

В октябре 2019-го МГУ, СПбГУ и Новосибирский государственный университет заняли первые три строчки в рейтинге лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии по версии Quacquarelli Symonds.