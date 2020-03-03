«Тысяч 200 должно быть». «Россия 1» выдала сумму пожертвований на политзаключенных за оценку числа участников марша Немцова

Телеканал «Россия 1» в репортаже с марша памяти Бориса Немцова в Москве выдал цитату о сумме денег, собранной в поддержку политзаключенных, за цитату о числе участников марша. На это обратило внимание «МБХ медиа».

В репортаже «России 1» говорится, что на марш пришло чуть более восьми тысяч человек, «но активисты оппозиционных движений считали по-своему». Следом показан участник шествия, который говорит: «Сегодня вечером мы посчитаем, увидите у меня в фейсбуке, думаю, тысяч 200 должно было быть».

Эти кадры — фрагмент прямой трансляции марша от «МБХ медиа». На оригинальном видео ответу активиста предшествует вопрос журналиста «МБХ медиа» о сумме денег, собранной в поддержку политзаключенных. Таким образом, активист оценил в 200 тысяч сумму пожертвований, а не число пришедших на марш.

Ложь на «России-1» МБХ медиа. Регионы

29 февраля акции, посвященные пятой годовщине убийства политика Бориса Немцова, прошли во многих городах России, включая Москву, Новосибирск, Иркутск, Воронеж, Екатеринбург и Санкт-Петербург.

В Москве МВД оценило число участников марша памяти Бориса Немцова сначала в восемь тысяч человек, позднее — в десять с половиной тысяч. «Белый счетчик» насчитал на марше 22,3 тысячи человек.