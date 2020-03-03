Проезд в общественном транспорте Москвы и Подмосковья сделают бесплатным для женщин 8 марта

Для женщин 8 марта общественный транспорт Москвы и Подмосковья будет бесплатным, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В праздничный день не нужно будет покупать билеты на все виды транспорта, кроме «Аэроэкспресса».

О бесплатном проезде в твиттере сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что 8 и 9 марта на улицах Москвы парковка будет бесплатной.