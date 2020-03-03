Бывший министр образования и науки Михаил Котюков назначен заместителем главы Минфина

Михаил Котюков, возглавлявший в предыдущем правительстве министерство науки и высшего образования, назначен на пост заместителя министра финансов.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Михаил Котюков уже занимал пост заместителя министра финансов — в 2012-2013 годах.

В 2013-2018 годах Котюков возглавлял Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), которому после реформы Российской академии наук перешла сеть НИИ РАН. С мая 2018 года по январь 2020 года Котюков занимал пост министра науки и высшего образования.

В новом правительстве, сформированном в январе, министерство науки и высшего образования возглавил Валерий Фальков.