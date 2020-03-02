Попавшие под санкции «Силовые машины» Мордашова выйдут из совместного предприятия с Siemens

Находящиеся под санкциями США Алексея Мордашова выйдут из совместного производства газовых турбин с Siemens, продав немецкой компании свою долю. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Силовые машины» хотят выпускать и продавать свою газовую турбину, но по условиям соглашения с Siemens не могут делать это вне «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ).

Кроме того, оборудование, созданное в компании с преимущественной долей иностранного акционера, не может участвовать в модернизации ТЭС, добавляет «Коммерсант».

Доля «Силовых машин» в СТГТ — 35%, собеседник газеты, близкий к компании, оценивает ее в 5-6 миллионов долларов.

В 2019 году президент России Владимир Путин поручил выделить «Силовым машинам» три миллиарда рублей на разработку собственных газовых турбин. По данным РБК, Мордашов попросил у государства 7,5 миллиарда рублей и преференций из-за введения санкций.