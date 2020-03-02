Экзит-поллы: партия Нетаниягу выигрывает на третьих за год выборах в парламент Израиля

Партия Биньямина Нетаниягу «Ликуд» выигрывает выборы в парламент Израиля. Об этом свидетельствуют данные экзит-поллов, которые приводит The Jerusalem Post.

«Ликуд» получит 36-37 мест в 120-местном парламенте, в то время как ее основной соперник — левоцентристская партия «Кахоль-Лаван» Бени Ганца — 32-33 места.

Вместе с союзниками по правоцентристскому блоку у Нетаниягу, как прогнозируют экзит-поллы, будет 60 мест в 120-местном парламенте. Для формирования большинства нужно 61 кресло; The Jerusalem Post отмечает, что вероятнее всего Нетаниягу удастся убедить кого-нибудь из представителей противоборствующих партий присоединиться к его блоку.

Официальные результаты выборов ожидаются во вторник, 3 марта. Как напоминает Reuters, в предыдущие разы они отличались от результатов экзит-поллов.

Выборы в парламент Израиля проводились в третий раз за последний год. До этого по результатам выборов в апреле и октябре 2019 года сформировать коалицию большинства не удавалось.

Осенью 2019 года Нетаниягу были предъявлены обвинения сразу по трем уголовным делам, связанным со взяточничеством, мошенничеством и злоупотреблением доверием. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.