Суд в Кабо-Верде приговорил 11 российских моряков по обвинению в контрабанде кокаина
Источник: ТАСС
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Суд в Кабо-Верде вынес приговор 11 российским морякам, обвиняемым в контрабанде нескольких тонн кокаина.
«Капитан получил 12 лет тюрьмы, остальные моряки — по 10 лет», — сообщил ТАСС российский дипломат после оглашения приговора. Собеседник агентства добавил, что приговор, скорее всего, будет обжалован.
Издание «Вечерний Мурманск» сообщает, что российские моряки, осужденные в Кабо-Верде, из Мурманска.
Моряки были задержаны 31 января 2019 года в порту города Прая, Кабо-Верде, на судне ESER, которое ходит под флагом Панамы. Тогда сообщалось, что россиян подозревают в контрабанде 9,5 тонн кокаина.