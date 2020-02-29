Суд в Кабо-Верде приговорил 11 российских моряков по обвинению в контрабанде кокаина

Суд в Кабо-Верде вынес приговор 11 российским морякам, обвиняемым в контрабанде нескольких тонн кокаина.

«Капитан получил 12 лет тюрьмы, остальные моряки — по 10 лет», — сообщил ТАСС российский дипломат после оглашения приговора. Собеседник агентства добавил, что приговор, скорее всего, будет обжалован.

Издание «Вечерний Мурманск» сообщает, что российские моряки, осужденные в Кабо-Верде, из Мурманска.

Моряки были задержаны 31 января 2019 года в порту города Прая, Кабо-Верде, на судне ESER, которое ходит под флагом Панамы. Тогда сообщалось, что россиян подозревают в контрабанде 9,5 тонн кокаина.