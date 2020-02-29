Эрдоган во время разговора с Путиным попросил, чтобы Россия не мешала турецким войскам в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным попросил, чтобы Россия не мешала действиям турецких военных в Сирии.

России, по словам Эрдогана, следует оставить турецких военных «один на один с режимом» Башара Асада. «Мы не понимаем, каковы российские намерения там», — заявил Эрдоган, пересказывая содержание телефонного разговора с Путиным.

О переговорах с Путиным Эрдоган, сообщает турецкое издание Daily Sabah, Эрдоган рассказал на встрече с депутатами правящей Партии справедливости и развития в Стамбуле.

Кремль ранее сообщал, что 28 февраля состоялся телефонный разговор Путина и Эрдогана, но не раскрывал его подробности кроме того, что лидеры двух стран согласились провести встречу, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе.

В ночь на 28 февраля в сирийской провинции Идлиб во время авиаудара погибли 33 турецких военных. Власти Турции заявили, что атаку совершили правительственные войска Сирии. В Минобороны РФ, в свою очередь, сообщили, что турецкие военные находились в «боевых порядках» террористов, где они «не должны были находиться».