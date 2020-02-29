Baza: фигурант дела Голунова заявил, что следить за журналистом начали после получения «информации» из СИЗО

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Игорь Ляховец утверждает, что следить за журналистом «Медузы» Иваном Голуновым начали после того, как 29 марта 2019 года «поступила информация» из московского СИЗО-3. Показания Ляховца, обвиняемого , публикует Baza.

После получения «информации» из СИЗО, говорится в показаниях Ляховца, он завел дело предварительной оперативной проверки «в отношении неустановленного лица, который использует телефон с абонентским номером 8910***». Номер, как установил Ляховец, принадлежал Голунову. Далее, утверждает Ляховец, он через «Яндекс.Такси» получил адрес фактического проживания Голунова.

26 мая, говорится в показаниях, Ляховец узнал, что Голунов возвращается из Чехии в Москву. «Были основания полагать, что Голунов может везти с собой из Чехии партию наркотиков», — заявил он. Ляховец утверждает, что о возвращении Голунова ему стало известно за полчаса до прилета и «ввиду малого количества времени решение о его задержании в аэропорту было отменено».

За Голуновым, заявил Ляховец, было решено установить наблюдение, «которое было фактически начато с 3 июня оперуполномоченным Коноваловым, Сергалиевым и Феофановым». В первый день наблюдения Коновалов услышал телефонный разговор «о передаче каких-то дисков».

6 июня Голунов вышел из дома с рюкзаком, сел в метро, доехал до «Трубной» и зашел в здание на Петровском бульваре. Когда Голунов, спустя некоторое время, выходил из этого здания, следует из показаний Ляховца, «он оглянулся и быстрым шагом стал отходить». По словам Ляховца, он счел такое поведение подозрительным и «посоветовал задержать Голунова».

Ляховец настаивает, что ни он сам, ни другие сотрудники правоохранительных органов не совершали «незаконных действий» в отношении Голунова.

Денис Коновалов, проходящий обвиняемым по делу Голунова, ранее дал показания против Ляховца. Он, в частности, заявил, что именно Ляховец дал ему указания подкинуть Голунову наркотики. Коновалов также рассказал, как подбрасывал наркотики.