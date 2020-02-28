Автору проекта по деанонимизации полицейских Александру Литрееву сократили срок ареста

Свердловский областной суд сократил на месяц, до 23 марта, срок содержания под стражей IT-специалиста , подозреваемого в покупке и хранении наркотиков. Об этом сообщает E1.ru.

Литреев участвовал в заседании по видеосвязи. Он рассказал, что полностью признал вину, раскаялся, сотрудничает с дознанием. IT-специалист допустил, что его дело можно рассмотреть в особом порядке. По замечанию корреспондента E1.ru, прокурор усомнился в искренности Литреева.

«Я оплачиваю лечение матери, — сказал подозреваемый на заседании. — У меня есть обязательства перед банками. Это был мой разовый промах, я оступился, я не являюсь потребителем наркотических веществ».

Александра Литреева задержали 22 февраля в Екатеринбурге после того, как он забрал закладку с двумя таблетками экстази. Сотрудники ДПС остановили машину Литреева из-за «информации, что он перевозит наркотики». Его задержали после сообщения анонима, следует из рапорта полиции, опубликованном в твиттере политолога Федора Крашенинникова.

Александр Литреев известен как создатель приложения «Красная кнопка» для оповещения правозащитников о незаконном задержании участников митингов. Во время блокировки Telegram его компания предлагала прокси для обхода блокировок. Летом 2019 года во время протестов в Москве Литреев запустил проект «Русский слон» по деанонимизации сотрудников правоохранительных органов, которые превышают полномочия.

Литреева задержали в Екатеринбурге с 18-летней студенткой Аленой Кулагиной, с которой он познакомился в инстаграме. После ареста Литреева против девушки началась травля — ее заподозрили в сотрудничестве с полицией. Кулагина это отрицает. Она утверждала, что идея купить наркотики принадлежала Литрееву.