Apple выпустит для айпада клавиатуру с трекпадом, сообщает The Information со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.

Клавиатуру, скорее всего, представят со следующей версией iPad Pro.

Как пишет Mashable, по сути, клавиатура превратит айпад в макбук с сенсорным монитором. Apple в отличие от других производителей никогда не выпускала компьютеры с тачскрином.

The Verge напоминает, что iPadOS поддерживает мышь. Но чтобы найти эту функцию, «нужно копаться в меню» специальных возможностей, уточняет издание.

Возможно, с выходом клавиатуры мышь станет более заметна в iPadOS, предполагает The Verge.