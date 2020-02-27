Жительницу России задержали в аэропорту Стамбула. Ее заподозрили в попытке провезти наркотики два года назад

Гражданка России Наталья Крылова задержана 27 февраля в аэропорту Стамбула, сообщается в фейсбуке Генконсульства России в Стамбуле.

Женщину подозревают в том, что два года назад она пыталась провезти в Турцию запрещенное наркотическое вещество, рассказали российские дипломаты, ссылаясь на «местные компетентные органы». Другие подробности не приводятся.