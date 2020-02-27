Сбербанк заблокировал карту оппозиционера Владимира Милова. Он собирал на нее пожертвования для выплаты штрафов

Оппозиционер Владимир Милов сообщил в твиттере, что Сбербанк заблокировал его карту по закону о противодействии легализации незаконных доходов.

Милов рассказал, что собирал на карту деньги для выплаты штрафов по искам, поданным к оппозиционерам после акций протеста в Москве летом 2019 года. Милов сообщил «Открытым медиа», что банк просит объяснить происхождение денег, поступивших с 1 декабря 2019 года. Оппозиционер отметил, что на карте не может быть «никаких анонимных или подозрительных пожертвований».

Владимир Милов добавил, что оплатил все штрафы, на которые собирал пожертвования. На карте осталось около 100 тысяч рублей.

В Сбербанке сообщили, что свяжутся с Миловым после того, как выяснят все детали.

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