Российские кинотеатры стали самыми посещаемыми в Европе по итогам 2019 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные организации European Audiovisual Observatory, которая собирает статистические данные о кинематографе и телевидении.

Как следует из статистики European Audiovisual Observatory, за 2019 год кинотеатры в РФ посетили 219,4 миллиона человек.

«Это новый рекорд последнего времени, который подтверждает позицию России как крупнейшего в Европе рынка кино по количеству посетителей», — сказано в сообщении European Audiovisual Observatory.

Второе место по этому показателю в 2019-м заняла Франция с 213,3 миллиона зрителей. В целом по Евросоюзу посещаемость кинотеатров выросла в 19 странах из 25.

В российском Фонде кино «Интерфаксу» сообщили, что European Audiovisual Observatory впервые использовала ЕГАИС как официальный источник информации о кинопрокате в России.

Общий объем бокс-офиса в России, по данным Фонда кино, в 2019 году превысил 55 миллиардов рублей, что на 10,3% больше, чем в 2018-м.

Минкульт в начале января сообщил, что кассовые сборы российского кино за 2019 год составили 12,3 миллиарда рублей. На долю фильмов, снятых в России, пришлось 23% от общего числа проданных билетов.