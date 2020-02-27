Amazon впервые купил российское реалити-шоу. Про инстаграм-блогеров, которых заставляют «ходить на работу и жить в непривычных условиях»

Канал «Пятница» холдинга «Газпром-медиа» продал американскому стриминговому сервису Amazon Prime Video права на показ реалити-шоу «Инстаграмщицы». Об этом «Коммерсанту» рассказал представитель канала.

Amazon купил права на два сезона «Инстаграмщиц». Шоу появится на стриминговом сервисе в марте и будет доступно в странах Европы и Северной Америки с англоязычными субтитрами. Сумма сделки не раскрывается.

Это первое российское реалити-шоу на Amazon Prime Video, утверждает представитель «Пятницы». По словам источников «Коммерсанта» на рынке, случаев продажи российских реалити Amazon раньше действительно не было, хотя сервис закупает много российских сериалов.

Реалити-шоу «Инстаграмщицы» рассказывает про популярных инстаграм-блогеров, которых на несколько дней отправляют в разные российские города, где им придется «ходить на работу и жить в непривычных условиях».

Продюсером и автором идеи «Инстаграмщиц» стал гендиректор «Пятницы» Николай Картозия. Премьера шоу состоялась в 2017 году.

Ранее «Пятница» продала формат шоу польскому развлекательному телеканалу Puls. Польская версия «Инстаграмщиц» должна выйти в 2020 году.