Amazon впервые купил российское реалити-шоу. Про инстаграм-блогеров, которых заставляют «ходить на работу и жить в непривычных условиях»
Канал «Пятница» холдинга «Газпром-медиа» продал американскому стриминговому сервису Amazon Prime Video права на показ реалити-шоу «Инстаграмщицы». Об этом «Коммерсанту» рассказал представитель канала.
Amazon купил права на два сезона «Инстаграмщиц». Шоу появится на стриминговом сервисе в марте и будет доступно в странах Европы и Северной Америки с англоязычными субтитрами. Сумма сделки не раскрывается.
Это первое российское реалити-шоу на Amazon Prime Video, утверждает представитель «Пятницы». По словам источников «Коммерсанта» на рынке, случаев продажи российских реалити Amazon раньше действительно не было, хотя сервис закупает много российских сериалов.
Amazon Prime Video… приобрел сериалы «Молодежка», «Психологини» и «Лондонград» у «СТС Медиа», пакет из 75 фильмов и сериалов («Метод Фрейда», «Романовы», «Жизнь и приключения Мишки Япончика») у Star Media. Epic Media продала [сервису] пакет из 20 сериалов (в том числе «Разведчицы», «Гурзуф», «Свадьбы и разводы»), а в 2020 году договорилась о продаже прав на проекты «Драйв», «Воскресенский», «Заключение» и «Молчание». Amazon Prime Video также купил у онлайн-видеосервиса Start права на показ сериала «Содержанки».
Реалити-шоу «Инстаграмщицы» рассказывает про популярных инстаграм-блогеров, которых на несколько дней отправляют в разные российские города, где им придется «ходить на работу и жить в непривычных условиях».
Продюсером и автором идеи «Инстаграмщиц» стал гендиректор «Пятницы» Николай Картозия. Премьера шоу состоялась в 2017 году.
Ранее «Пятница» продала формат шоу польскому развлекательному телеканалу Puls. Польская версия «Инстаграмщиц» должна выйти в 2020 году.