Роспотребнадзор потребовал усилить борьбу с коронавирусом в московских ресторанах: нужно установить бактерицидные лампы и носить маски

Управление Роспотребнадзора по Москве направило в городские рестораны предписание усилить дезинфицирующий режим из-за распространения коронавирусной инфекции . Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию документа. Его подлинность подтвердили несколько ресторанов.

Роспотребнадзор потребовал, чтобы в залах ресторанов использовали ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа. Сотрудники, работающие с посетителями, должны носить одноразовые защитные маски и менять их каждые три часа. Работники ресторанов также должны использовать кожные антисептики.

Также Роспотребнадзор просит ужесточить режим мытья посуды: ее нужно дезинфицировать в течение 90 минут при температуре не ниже 65 градусов. Кроме того, обеденные залы необходимо дезинфицировать два раза в день — утром и вечером, а дверные ручки и кассовые аппараты — каждый час.

В Роспотребнадзоре это не комментировали.

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