Союз российских пивоваров попросил Минфин установить минимальную розничную цену на пиво, сообщает ТАСС.

В письме в Минфин союз указал, что российский рынок «перенасыщен так называемым акционным пивом по критически низким демпинговым ценам».

Сетевые ритейлеры за счет демпинга «разрушают сложившиеся каналы продаж региональных независимых производителей пива», уверены в Союзе. Местные производители вынуждены снижать цены до себестоимости, пояснили пивовары.

В феврале три крупнейших в России производителя пива — «Балтика», Heineken и AB InBev Efes — решили выйти из Союза российских пивоваров из-за спора о минимальной розничной цене.

В 2018 году минимальную цену на пиво предлагали установить небольшие пивоваренные компании, Минфин отказался.

Минимальные розничные цены на алкоголь в России устанавливают с 2009 года. Это делается для борьбы с теневым производством.