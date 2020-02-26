Алексей Венедиктов потребовал вести видеонаблюдение в ходе голосования по поправкам в Конституцию

Во время голосования по поправкам в Конституцию должно быть организовано видеонаблюдение везде, где оно велось и на президентских выборах. С таким требованием в письме главе ЦИК РФ выступил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Текст письма опубликован в его телеграм-канале.

Венедиктов раскритиковал «расширение возможностей досрочного и надомного голосования». «Подобная мера в совокупности с ограниченным наблюдением приведет к дискредитации результатов голосования», — написал он.

Он также считает избыточной организацию голосования на предприятиях непрерывного цикла, поскольку наблюдение там «будет ограничено в силу естественных причин».

Голосование по поправкам в Конституцию, о которых президент РФ Владимир Путин объявил в послании федеральному собранию, решено провести в будний день, который сделают выходным. Официально его дата не называлась, ноСМИ писали, что оно может пройти 22 апреля. Известно, что на проведение голосования будет выделено не меньше средств, чем на выборы президента России в 2018 году.