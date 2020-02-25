ЦБ обнулил тарифы для банков в Системе быстрых платежей до 2022 года

Совет директоров Центробанка России принял решение обнулить тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами.

Таким образом, это позволит кредитным организациям предоставлять клиентам услуги по переводам в СБП также бесплатно либо по минимальным тарифам, говорится в сообщении регулятора.

Бесплатные тарифы будут действовать с 1 апреля 2020 года до 30 июня 2022 года.

При этом ЦБ пообещал продолжать мониторинг тарифов банков, и «в случае если они будут завышаться и ограничивать возможности беспрепятственного перевода средств для граждан, Банк России воспользуется своим правом и установит верхний предел таких комиссий».

Система быстрых платежей была запущена в начале 2019 года. По состоянию на начало 2020 года, к ней подключены 30 участников, в их числе — десять крупнейших российских банков. К СБП, несмотря на требование ЦБ, не подключается Сбербанк. В ноябре его за это оштрафовали.

В 2019 году для банков некоторое время действовал льготный период, когда ЦБ не брал с них комиссию за использование Системы быстрых платежей.