Один из предполагаемых сотрудников ГРУ, причастных к отравлению болгарского торговца оружием, был представителем России при ВТО

Георгия Горшкова, одного из трех обвиняемых по делу об отравлении болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, на самом деле зовут Егор Гордиенко. Об этом сообщается в совместном расследовании Bellingcat, The Insider и швейцарского издания Tages-Anzeiger.

Расследователи утверждают, что в 2015 году Гордиенко трижды летал в Болгарию под именем «Георгий Горшков». Последние две поездки совпали с попытками отравления Емельяна Гебрева. Предполагается, что Гордиенко участвовал в организации этих покушений. После 2015 года он больше не использовал оперативное имя «Георгий Горшков».

В 2017 году Гордиенко прибыл в Швейцарию в статусе третьего секретаря российской миссии при Всемирной торговой организации (ВТО), штаб-квартира которой находится в Женеве. Официальный представитель ВТО Кейт Роквелл заявил, что Гордиенко был аккредитован до конца 2020 года, но покинул российскую миссию еще в 2018 году. По данным МИД Швейцарии, его аккредитация была аннулирована 31 октября 2018 года.

По информации расследователей, Гордиенко спешно покинул Швейцарию 25 октября 2018 года. С чем это связано, неизвестно. Возможно, с материалами Bellingcat о предполагаемых отравителях Сергея и Юлии Скрипаль, с одним из которых Гордиенко был в Праге в 2014 году. Расследователи считают, что после публикации этих расследований для Гордиенко стало опасно оставаться в Европе.

21 февраля прокуратура Болгарии заочно обвинила трех граждан России в попытке убийства болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева, связанного с производством и продажей оружия. Среди обвиняемых был Георгий Горшков. При этом прокуратура отмечала, что настоящие инициалы Горшкова — Е.А.Г.

За четыре месяца до этого, в ноябре 2019 года, Bellingcat, The Insider и Der Spiegel рассказали, что к отравлению Гебрева могут быть причастны восемь сотрудников ГРУ. Среди них был упомянут Георгий Горшков. Тогда расследователи утверждали, что его настоящее имя Петр Борисов.